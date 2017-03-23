Правоохоронці з’ясували, ким був вбивця Вороненкова

Слідству вдалося встановити особу кілера екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова.
Про це директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко розповів виданню "Інтерфакс".
Його особа встановлена, він громадянин України,
– сказав Шевченко.
При цьому імені вбивці він не назвав.
Читайте також: Перебіжчик, зрадник чи цінний свідок: ким був убитий Вороненков
Нагадаємо, Вороненкова вбили 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Охоронець російського екс-депутата встиг поранити кілера, він помер на операційному столі.
Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко зазначав, що у кілера знайшли українські документи.