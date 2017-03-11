РПЦ канонізувала Святого Патріка

17 березня ірландці, а разом з ними і майже увесь західний світ відзначатиме день святого Патріка. Вже багато років це свято не оминає і Росію, та як і всі "буржуйські" традиції – щоразу натикалось на певну неприязнь з боку РПЦ. Та цьогоріч – все може змінитись.

Це Мевін Суккат, він же святий Патрік. Хреститель і покровитель Ірландії. Один з найшановніших католицьких святих у світі. Та в РПЦ вирішили не відставати. І заявили, що також додадуть його у свій поминальний список святих. А разом з ним ще з десяток західних святих.

Це означає, що РПЦ офіційно легалізувала День Святого Патріка! Свято, яке до останнього часу там, м'яко кажучи, ігнорували.

Після офіційного визнання Дня Святого Патріка на всі свої заходи РПЦ зможе сміливо залучати леприконів. Та й скарбницю за рахунок їхнього золота поповнити можна.

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