Правозахисники розповіли про нелюдські умови утримання ув’язнених в Криму

Координатори правозахисних організацій в Криму розповіли в яких умовах утримуються ув'язненні.

Як пише Крим.реалії, координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров розповів, на що скаржать ув'язнені.

На одному ліжку по черзі сплять двоє, троє людей. Тобто, вони просто не сплять. Їжа там в СІЗО просто не придатна для вживання. Ми знаємо випадок, коли в чашці знаходили мишачий хвіст,

– сказав він.

Координатор польового правозахисного центру в Криму Олександра Криленкова вважає, що нова в'язниця в Криму не допоможе вирішити проблему якості утримання ув'язнених.

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"Побудова нової в'язниці – це не спосіб покращення. Єдиним нормальним способом було б скорочення кількості запобіжних заходів. Таких, як утримання під вартою і залишення людей під підпискою про невиїзд, або під домашнім арештом і так далі. Тоді це могло б хоч якось змінити ситуацію. Але, на жаль, ми бачимо, що арештів все більше і більше, і не тільки політичних", – сказала Криленкова.