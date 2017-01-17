Правозахиснику з Криму погрожує ФСБ

Російський адвокат Микола Полозов заявив про тиск з боку ФСБ Росії.

Відомо проти адвоката, який захищає інтереси кримських татар, Росія збирається порушити кримінальну справу.

За словами адвоката, його звинувачують в образі представників російської влади та у неповазі до суду.

Робив він це нібито в соцмережах, коли публікував записи про прокурора у справі Чийгоза. Полозов заявив,що попри звинувачення та тиск, збирається і надалі боротися й захищати українців та кримських татар.

Наразі Полозов у російському суді захищає заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Під час судового засідання слідчий ФСБ намагався йому вручити повістку на допит у справі Ільмі Умерова. Допитувати адвоката хочуть у статусі свідка.

Нагадаємо, раніше інший правозахисник з Криму Емір-Усеін Куку заявив, що за три роки анексії Криму лише у в'язницях Сімферополя померли щонайменше десятеро ув'язнених.