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Правша чи лівша? Хто з світових і українських знаменитостей шульга: тест

13:06, сьогодні 237 Читать новость на русском
Хто з відомих людей є шульгою?
Хто з відомих людей є шульгою? / 24 Канал

Раніше людей, які писали лівою рукою, намагалися перевчати. Зараз ж їх визнають ледь не геніями. Ну, як мінімум, більш творчими та креативними. До Дня шульги редакція 24 Каналу підготувала для вас цікавий тест. Спробуйте вгадати, хто з цих людей писав лівою.

Теги: LifeStyle Публікації Тести
Джерело: 24 Канал
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