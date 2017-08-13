Правша чи лівша? Хто з світових і українських знаменитостей шульга: тест

Раніше людей, які писали лівою рукою, намагалися перевчати. Зараз ж їх визнають ледь не геніями. Ну, як мінімум, більш творчими та креативними. До Дня шульги редакція 24 Каналу підготувала для вас цікавий тест. Спробуйте вгадати, хто з цих людей писав лівою.