Представили оновлену Nokia 3310

Оновлену версію легендарної Nokia 3310 представили в Іспанії.

Про це повідомляє Wired.

В оновленій версії є такий ж набір функцій, як і в "попередника".

Nokia 3310 і надалі може здійснювати дзвінки, писати повідомлення, грати в "змійку". Проте нова версія значно легша – важить менше 100 грамів, при цьому батареї вистачає на 22 години розмов, або 31 день в режимі очікування.

Також оновлену версію оснастили камерою.

Вартість новинки – близько 50 доларів.

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