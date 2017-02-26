Представили оновлену Nokia 3310

Оновлену версію легендарної Nokia 3310 представили в Іспанії.
Про це повідомляє Wired.
В оновленій версії є такий ж набір функцій, як і в "попередника".
Nokia 3310 і надалі може здійснювати дзвінки, писати повідомлення, грати в "змійку". Проте нова версія значно легша – важить менше 100 грамів, при цьому батареї вистачає на 22 години розмов, або 31 день в режимі очікування.
Також оновлену версію оснастили камерою.
Вартість новинки – близько 50 доларів.
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