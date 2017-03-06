Представили проекти, які можуть замінити Шулявський міст
20:25, сьогодні 136 Читать новость на русском
Архітектори показали, якою може бути нова транспортна розв'язка на Шулявці. І з семи запропонованих проектів чиновники залишили три.
Найоптимальніший і за оцінками проектувальників найдешевший проект, в якому пропонується відремонтувати наявну транспортну розв'язку і провести шляхи по території заводу "Більшовик".
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У департаменті містобудування кажуть, що проекти потрібно доопрацювати . За 2 тижні проектувальники мусять показати чиновникам вдосконалені плани реконструкції. А вже за місяць обіцяють затвердити остаточний варіант.
Джерело: 24 Канал
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