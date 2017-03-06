Представили проекти, які можуть замінити Шулявський міст

Архітектори показали, якою може бути нова транспортна розв'язка на Шулявці. І з семи запропонованих проектів чиновники залишили три.

Найоптимальніший і за оцінками проектувальників найдешевший проект, в якому пропонується відремонтувати наявну транспортну розв'язку і провести шляхи по території заводу "Більшовик". Читайте також Аварійні мости в Україні: чи чекати падіння наступного У департаменті містобудування кажуть, що проекти потрібно доопрацювати . За 2 тижні проектувальники мусять показати чиновникам вдосконалені плани реконструкції. А вже за місяць обіцяють затвердити остаточний варіант.

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