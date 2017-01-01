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Представник команди Трампа засумнівався у доцільності антиросійських санкцій

21:01, сьогодні 1096 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

У команді новообраного президента США Дональда Трампа не впевнені, чи варто було Баракові Обамі вводити нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на слова представника перехідної команди Трампа Шона Спайсера.

Чи була ця відповідь пропорційна діям Росії? Може бути, так, а може, й ні. Тут треба все обдумати. По-моєму, одне з питань, яке виникає, якраз полягає в тому, навіщо нам акція подібних масштабів,
– сказав Спайсер.

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Нагадаємо, США вислали з країни 35 російських дипломатів. Їх запідозрили у шпигунстві. Крім того, Вашингтон розширив санкції проти Росії за хакерські атаки та втручання у президентські вибори. Очікували, що у відповідь на це Москва теж оголосить працівників дипустанов США персонами нон-грата.

Теги: Дональд Трамп Новини Росії Санкції
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