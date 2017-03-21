Представник Порошенка неоднозначно висловився про коаліцію у парламенті

Представник Президента в парламенті Артур Герасимов, коментуючи ситуацію з коаліцією у Верховній Раді, заявив, що це питання мало цікавить українців.

Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

На запитання, чи має намір влада формалізувати чи не формалізувати відсутність чи наявність повноцінної коаліції в парламенті, Герасимов сказав: "Якщо говорити по простому – шашечки чи їхати. Так от для мене наявність коаліції – це ефективна робота парламенту. Буква закону прописує коаліцію в той момент, коли ми обираємо за прем’єр-міністра".

На запитання щодо публічної легітимності коаліції він заявив, що "коаліція менше цікавить українців, ніж те ефективно чи не ефективно парламент видає нагора позитивні рішення для країни".

Також журналіст запитала у Герасимова, чому ж влада на показує підписи 226 депутатів під коаліцією.

Згідно з моєю інформацією, у нас юридично коаліція повністю існує. Де 226 підписів: я відповів те, що я вам відповів. Згідно з моєю інформацією, у нас повністю юридично коаліція існує,

– сказав він.

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