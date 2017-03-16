Представник Путіна пообіцяв терористам "ЛНР" визнання з боку Росії

В окупованому Луганську відбулась зустріч ватажка терористичної "ЛНР" Ігоря Плотницького з їхніми російськими кураторами, серед яких представник Адміністрації Президента Володимира Путіна.

Про це інформує координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

За його даними, російські куратори закликали ватажка "ЛНР" готуватися до "місцевих виборів", а також пообіцяли визнати самопроголошену "Луганську народну республіку".

"Куратори поговорили про перспективу "часткового визнання" цього формування з боку Росії (сенс терміна не пояснювався). У цьому контексті було вказано на важливість підготовки і проведення "місцевих виборів" для "остаточної легітимізації" самопроголошених органів влади "ЛНР", – йдеться у повідомленні Тимчука.

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