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Представник Путіна пообіцяв терористам "ЛНР" визнання з боку Росії

11:25, сьогодні 985 Читать новость на русском
Терорист Ігор Плотницький
Терорист Ігор Плотницький / Фото з відкритих джерел

В окупованому Луганську відбулась зустріч ватажка терористичної "ЛНР" Ігоря Плотницького з їхніми російськими кураторами, серед яких представник Адміністрації Президента Володимира Путіна.

Про це інформує координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

За його даними, російські куратори закликали ватажка "ЛНР" готуватися до "місцевих виборів", а також пообіцяли визнати самопроголошену "Луганську народну республіку".

"Куратори поговорили про перспективу "часткового визнання" цього формування з боку Росії (сенс терміна не пояснювався). У цьому контексті було вказано на важливість підготовки і проведення "місцевих виборів" для "остаточної легітимізації" самопроголошених органів влади "ЛНР", – йдеться у повідомленні Тимчука.

Читайте також: В "ЛНР" побоюються, що Україна знищить Плотницького

Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Росії Луганськ Ігор Плотницький
Джерело: 24 Канал
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