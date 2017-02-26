Представник України на Євробаченні-2017. Що відомо про гурт О.Torvald

25 лютого судді та глядачі вирішили, що у 2017 році Україну на пісенному конкурсі Євробачення представлятиме гурт О.Torvald.

Ми трохи детальніше розповімо вам що це за хлопці, та чому вони достойні виступити на цьому конкурсі.

Цей гурт не новачок на українській сцені – музиканти грають вже понад 10 років. Створений гурт у 2005 році у Полтаві, а же через рік усі його учасники переїхали у Київ.

У колективі нині грають Женя Галич, Денис Мізюк, Микола Райда, Микита Васильєв та Олександр Солоха.

До речі, вокаліст гурту Женя Галич відомий українцям ще й як ведучий на телебаченні та радіо. Зокрема, дуже популярним свого часу було його шоу "Чіпси. Чікси. Лавандо$", що виходило на телеканалі М1.

Цікаво, що один з найпопулярніших кліпів гурту #Нашілюдивсюди – змотували з фото та відео із концертів гурту.

На нацвідборі Євробачення хлопці виступили з піснею Time. Пісня підкорила як суддів так і глядачів глибоким змістом та ефектним номером. Головна ідея виступу – не можна прожити двічі одну й ту ж хвилину, варто цінувати кожну мить.

І на останок ще один цікавий факт, ще перед оголошенням офіційних результатів фіналу вокаліст Галич пообіцяв всім своїм шанувальникам безкоштовний концерт в разі перемоги.

Якщо ми будемо представляти Україну на Євробаченні, ми поставимо сцену на КПІ і будемо грати безкоштовний концерт в травні. Обіцяю,

– запевнив Галич у своєму відео зверненні.

Тож перед Євробаченням на фанатів гурту чекає приємний подарунок.

Як відбувався фінал нацвідбору на Євробачення-2017 можете переглянути за посиланням.

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