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Представник YouTube-мережі AIR Микола Рогінець – спікер eSPORTconf Ukraine

11:41, сьогодні 42 Читать новость на русском
eSPORTconf Ukraine
eSPORTconf Ukraine

22 лютого на конференції eSPORTconf Ukraine 2017 виступить директор з маркетингу мультиканальної YouTube-мережі AIR (Agency of Internet Rights) Микола Рогінець.

Спікер – сертифікований фахівець Audience Growth і Digital Rights від компанії YouTube. Веде авторський відеоканал "Хай дивляться". Займався стратегічним плануванням фестивалю відеоблогерів "ВідеоСпека".

Під час конференції Микола Рогінець поділиться з відвідувачами eSPORTconf Ukraine своїм досвідом у просуванні YouTube-каналів.

Експерт навчає успішному веденню каналу на Інтернет-платформі в авторському відеоблозі ("Хай дивляться") і консультує з даного питання на шпальтах великих мережевих видань ("Forbes Україна", AIN.UA). У галузі продажів, маркетингу та розвитку бізнесу в Інтернеті та на IT-ринку працює понад десять років.

AIR – одна з найбільших мультиканальних YouTube-мереж у СНД, агрегатор каналів, входить до топ-10 світових мереж за кількістю переглядів. До кінця 2016 року AIR охоплювала близько 45 000 YouTube-каналів, їх число постійно зростає.

До організації AIR також входять агенція по зв'язкам з рекламодавцями та академія відеоблогінгу. У AIR Academy, зокрема, навчають вести канали у напрямку Gaming.

Купуйте квитки на eSPORTconf Ukraine тут. Стежте за новинами конференції на офіційному сайті.

Теги: Київ Інтернет
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