Представники ЛГБТ-спільноти влаштували вечірку перед будинком Пенса
За дві доби до інавгурації Дональда Трампа під будинком віце-президента США Майка Пенса представники ЛГБТ-спільноти влаштували вечірку на знак протесту.
Понад дві сотні активістів пройшли маршем вулицями поблизу домівки правої руки новообраного президента Майка Пенса.
Так вони хотіли висловити протест проти жорстких заяв команди майбутнього господаря Білого дому щодо прав секс-меншин.
Після двогодинної ходи люди мирно розійшлись.
Майк Пенс є другою людиною після Трампа. І він неодноразово робив обурливі заяви проти секс-меншин. Ми вирішили протестувати танцями, бо це сильний символ ЛГБТ-спільноти. Ми виступаємо за мир, любов і однакове ставлення до всіх людей,
– прокоментував подію організатор вечірки Фірас Накс.
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