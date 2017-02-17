Представники ОБСЄ планують зустрітися з Плотницьким і Захарченком

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі мають намір зустрітися з лідерами угруповань "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким для обговорення дотримання Мінських угод.

Також, сепаратистські сайти повідомляють, що зустріч Захарченка та Плотницького з заступником голови СММ ОБСЄ Александром Гуґом вже розпочалася і відбувається в Луганську.

У зустрічі також бере участь Владислав Дейнего, представник угруповання "ЛНР" на переговорах в Мінську.

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2/3 СММ ОБСЄ вітає, що пан Захарченко та пан Плотницький відгукнулися на відкрите запрошення СММ та висловили готовність зустрітися — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 лютого 2017 р.