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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Представники ОБСЄ планують зустрітися з Плотницьким і Захарченком

14:32, сьогодні 196 Читать новость на русском
ОБСЄ
ОБСЄ / focus

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі мають намір зустрітися з лідерами угруповань "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким для обговорення дотримання Мінських угод.

Також, сепаратистські сайти повідомляють, що зустріч Захарченка та Плотницького з заступником голови СММ ОБСЄ Александром Гуґом вже розпочалася і відбувається в Луганську.

У зустрічі також бере участь Владислав Дейнего, представник угруповання "ЛНР" на переговорах в Мінську.

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Теги: Політика Війна на Донбасі війна ОБСЄ
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