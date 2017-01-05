Представники терористів визнають Донецьк і Луганськ частиною України – є аудіозапис

На останній зустрічі, під час якої Україна передала в односторонньому порядку бойовикам 15 заручників, представники ОРДЛО визнали, що Донецьк і Луганськ – це Україна.

Про це заявив радник глави СБУ Юрій Тандіт у коментарі виданню news.liga.net.

"Вони під час переговорів, коли ми передавали 15 осіб, і Дар'я Морозова, і Ольга Кобцева, визнали те, що і Донецьк, і Луганськ – це частина України. Вони визнали це. У нас є запис, де вони про це говорять", – розповів Тандіт.

При цьому він додав, що незважаючи на таку заяву на окупованих територіях продовжують переслідування українських патріотів.

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Так, бойовики "ЛНР" захопили пенсіонера через розміщення української символіки.

"Я можу сказати, що, на жаль, останнім часом стали проходити затримання громадян України, які живуть в тимчасово окупованих територіях Луганській та Донецькій областях. Нас це насторожує і фактично показує, що в Донецьку і Луганську у людей, які приймають рішення, не залишається здорового глузду в головах, тому що беруть людей просто за те, що вони є патріотами України і люблять Україну", – додав заступник глави СБУ.