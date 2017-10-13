Представників Facebook, Google та Twitter допитають через втручанню Росії в політику США

Представники Facebook, Twitter та Google запрошені виступити на слуханнях сенатського та конгресового комітетів з питань розвідки 1 листопада. Слухання будуть присвячені втручанню Росії в американську політику.

Facebook та Twitter уже погодились відправити своїх представників. Повідомляється, що представники Google ще не підтвердили, що відправлять своїх представників. Очікується, що компанія зрештою піде на це, пише "Голос Америки".

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Причиною для їх свідчень стало те, що напередодні компанії заявили, що виявили численні облікові записи, пов'язані із Росією, які протягом виборчої кампанії активно поширювали інформацію, націлену на американську аудиторію. Серед них – купівля з Росії політичної реклами в США. А тож поширення через соцмережі контроверсійних питань американського суспільного життя, інколи й пропагандистського характеру.

Варто зазначити, що Facebook сприяв російському вторгненню в Україну. Про це заявила колишній заступник помічника держсекретаря США з стратегічних цифрових технологій Мойра Вейлан.