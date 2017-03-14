Представником від Болгарії на Євробаченні стане 17-річний хлопець

На Євробаченні-2017 Болгарію цього року представить Крістіан Костовий з піснею "Beautiful Mess".

Сам хлопець є уродженцем Росії в Москві. Його батько - болгарин, а мати є громадянкою Казахстану.

Наймолодший учасник пісенного конкурсу розповів, що участь на Євробаченні стала для нього найбільшим і хвилюючим подарунком, який він отримав за два дні до 17-річчя.

В композиції Крістіана співається про молодих людей, котрі намагаються відстояти те, у що вони вірять. Пісню підготувала інтернаціональна команда, куди входили композитори і продюсери з Болгарії, Швеції, Австрії та ряду інших країн.

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