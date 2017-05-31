Російська премія "Муз ТВ": низка українських співаків вишикувались у чергу

Престижна музична премія "Муз ТВ", яка відбудеться у столиці Росії, зібрала серед номінантів чимало українських артистів.

Вже 9 червня у Москві відбудеться ювілейна 15-та церемонія нагородження премії "МУЗ ТВ". Серед номінантів чимало відомих українських зірок, які готуються до виступів на сцені у Москві.

На своїх сторінках у соціальних мережах українські виконавці активно постять фотографії з закликом підтримати їх.

Зокрема, співачка Ані Лорак співатиме дуетом з російським репером Мотом.

Зовсім скоро вас чекає незабутнє шоу "МУЗ ТВ" і, звичайно, наш спеціальний номер з Мотом! До зустрічі,

– йдеться в дописі до фото.

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Співак Макс Барських заспіває на ювілейній 15-тій премії в дуеті зі Світланою Лободою.

До окончания голосования осталось 11 дней! До скорой встречи! Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) Тра 30, 2017 о 10:40 PDT

Серед номінантів премії з українських виконавців також є "Время и Стекло", Елка, "Грибы", "ВІА Гра" та Alekseev.

До слова, на початку квітня відома українська співачка Світлана Лобода відіграла концерт у Москві. Лобода зірвала справжній аншлаг – на її виступ прийшло 7 тисяч глядачів.