Російська премія "Муз ТВ": низка українських співаків вишикувались у чергу

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Престижна музична премія "Муз ТВ", яка відбудеться у столиці Росії, зібрала серед номінантів чимало українських артистів.
Вже 9 червня у Москві відбудеться ювілейна 15-та церемонія нагородження премії "МУЗ ТВ". Серед номінантів чимало відомих українських зірок, які готуються до виступів на сцені у Москві.
На своїх сторінках у соціальних мережах українські виконавці активно постять фотографії з закликом підтримати їх.
Зокрема, співачка Ані Лорак співатиме дуетом з російським репером Мотом.
Зовсім скоро вас чекає незабутнє шоу "МУЗ ТВ" і, звичайно, наш спеціальний номер з Мотом! До зустрічі,
– йдеться в дописі до фото.
Читайте також: Після скандалу в Одесі Лободу запрошують з концертом в "ДНР"
Співак Макс Барських заспіває на ювілейній 15-тій премії в дуеті зі Світланою Лободою.
Серед номінантів премії з українських виконавців також є "Время и Стекло", Елка, "Грибы", "ВІА Гра" та Alekseev.
До слова, на початку квітня відома українська співачка Світлана Лобода відіграла концерт у Москві. Лобода зірвала справжній аншлаг – на її виступ прийшло 7 тисяч глядачів.