15:38
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, 30 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 15:00: Іноземні товари на митниці. Втрати на фронті
Випуск новин
15:31, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російська премія "Муз ТВ": низка українських співаків вишикувались у чергу

15:34, сьогодні 69
Премія
Премія "Муз ТВ 2017": хто з українських співаків вишикувались в чергу за головною музичною премією Росії / Фото з відкритих джерел

Престижна музична премія "Муз ТВ", яка відбудеться у столиці Росії, зібрала серед номінантів чимало українських артистів.

Вже 9 червня у Москві відбудеться ювілейна 15-та церемонія нагородження премії "МУЗ ТВ". Серед номінантів чимало відомих українських зірок, які готуються до виступів на сцені у Москві.

На своїх сторінках у соціальних мережах українські виконавці активно постять фотографії з закликом підтримати їх.

Зокрема, співачка Ані Лорак співатиме дуетом з російським репером Мотом.

Зовсім скоро вас чекає незабутнє шоу "МУЗ ТВ" і, звичайно, наш спеціальний номер з Мотом! До зустрічі,
– йдеться в дописі до фото.

Читайте також: Після скандалу в Одесі Лободу запрошують з концертом в "ДНР"

Співак Макс Барських заспіває на ювілейній 15-тій премії в дуеті зі Світланою Лободою.

До окончания голосования осталось 11 дней! До скорой встречи!

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Серед номінантів премії з українських виконавців також є "Время и Стекло", Елка, "Грибы", "ВІА Гра" та Alekseev.

До слова, на початку квітня відома українська співачка Світлана Лобода відіграла концерт у Москві. Лобода зірвала справжній аншлаг – на її виступ прийшло 7 тисяч глядачів.

Теги: Новини Росії Україна – Росія LifeStyle Світлана Лобода Ані Лорак Музика
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Россияне, просто забудьте о нас, не усугубляйте
сьогодні, 15:03 Россияне, просто забудьте о нас, не усугубляйте
Олег Пономарь 1693
10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?
сьогодні, 13:10 10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?
4809
Заборона російських соцмереж: інформаційний щит чи ніж у спину демократії?
сьогодні, 12:17 Заборона російських соцмереж: інформаційний щит чи ніж у спину демократії?
Наталя Ромашова 729
Чому варто кинути курити просто зараз: 3 вагомих причини
сьогодні, 09:30 Чому варто кинути курити просто зараз: 3 вагомих причини
Настя Сукач 1743
Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
сьогодні, 08:03 Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
Віталій Бала 950
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук