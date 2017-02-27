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Премія, що дозволяє собі неприємні стосунки з владою – що пишуть іноземні ЗМІ про "Оскар"

19:10, сьогодні 355 Читать новость на русском
Огляд іноземних ЗМІ про
Огляд іноземних ЗМІ про "Оскар-2017" / itc.ua

Цьогорічний "Оскар" відзначився безпрецендентим скандалом із оголошенням найкращої стрічки року. Такого Голлівуд ще не бачив.

Однак іноземні ЗМІ вважають такий провал чудовою подією, адже цю церемонію запам'ятають надовго.

Якщо б це був голлівуський фільм, ви б ні за що не повірили, вважає New York Times. Так видання пояснює казус із врученням нагороди за найкращий фільм.

На конверті, який тримав Вонер Бітті, чітко видно підпис Аctress in a leading role, тобто "Актриса у головній ролі". Чому організатори дали йому неправильний конверт – поки залишається загадкою. Однак після цього, як пише видання, "на сцені спалахнув переполох".

Не обійшлось і без політики. Церемонію ведучий Джиммі Кіммел розпочав "жвавою, кусючою промовою" та наголосив, що "церемонію транслюють в 225 країнах, які тепер нас ненавидять". Маючи на увазі закони Трампа.

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Усі попередні роки "Оскар" був нелегкою сумішшю свята та серйозності, а цього року церемонія стала нагадуванням про те, що мало хто може втекти від політики у своєму житті,
– зазначає New York Times.

Катастрофа Moonlight

Independent називає плутанину із "Ла-ла Лендом" "перфомансом нашого часу" та каже, що подібні плутанини на подіях такого масштабу є "найкращим шматком".

Церемонії нагородження, великі і маленькі, але особливо такі великі як "Оскар" чи "Греммі", вимагають бурхливої віри в неймовірне. Величезні івенти не можуть пройти без помилок,
– пише видання.

Видання також звернуло увагу на знаменитостей, які причепили собі на вбрання блакитні стрічки. Так учасники церемонії висловили свою солідарність із Американською спілкою громадських свобод, яка вже кілька десятків років захищає права громадян. Зокрема, спілка протестує проти міграційного закону Трампа.

Такі стрічки помітили на Рут Негга, Стеллі Маккартні, Карлі Клосс та Лін Мануель-Міранді. Після церемонії блакитну стрічку одягла і Емма Стоун.

Інші знаменитості, теж підтримуючи спілку, одягнули спеціальну брошку Planned Parenthood.

Переможець червоної доріжки

Видання The Guardian вирішило відійти від політики та плутанини із статуеткою "Найкращого фільму" та зосередити свою увагу на красивому: сукнях. Зокрема, видання акцентує увагу на яскраво-червоній сукні Рут Негга, яку "неможливо було не помітити".

Видання також відзначило золотисту сукню найкращої актриси цього року.

Емма Стоун – найменше розчарування з команди "Ла-ла ленд", бо у неї одразу три перемоги: Оскар, підтримка Американської спілки та одна з найкращих суконь на церемонії,
– вважає видання.

The Guardian також зазначає, що її сукня від Givenchy – це дорожча версія жовтої сукні, у якій вона знімалась в "Ла-ла Ленді".

Думка Росії

Російські ЗМІ теж не змогли оминути тему "Оскара". Видання "Новая газета" назвало фільм "Місячне сяйво" "найбільш обговорюваною та сумнівною роботою року".

Журналістка Лариса Малюкова називає перемогу цієї стрічки "показовою політкоректністю", однак зазначає, що "нам може подобатись або не подобатись вибір жюрі. Так само як нам може подобатись чи не подобатись вибір американського президента. Але це результат демократичного голосування. Це в інших країнах, більш "просвітлених", результати кінопремій може контролювати їх господар".

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Також видання звертає увагу на вік лауреатів та зазначає, що "Оскар" помітно помолодшав.

Видання "Медуза" в свою чергу пише, що "в 2017 році церемонію старались оживити, впустивши в сценарій і режисуру живу непричесану реальність".

Також затримується на тому моменті, коли ведучий запустив в зал туристів.

Зі стелі полетіли кульки з ласощами, а в залу впустили туристів з оглядової екскурсії по Лос-Анджелесу. Це стало сюрпризом для купки переляканих людей, які кинулися робити селфі зі спантеличеним Дензелом Вашингтоном,
– пише "Медуза".

Видання також зазначає, що перемогою "Місячного сяйва" (Фільму про темношкірих геїв – 24) "Оскар" намагався спокутувати вину за минулорічний расистський скандал.

Теги: LifeStyle Скандал Оскар-2017 Оскар ЗМІ Публікації Огляд преси
Джерело: 24 Канал
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