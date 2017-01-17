Прем’єр Британії відхилила ідею про асоційоване членство в ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що країна не може вийти з ЄС наполовину, тому відкидає варіант залишитися у ЄС у якості асоційованого членства.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вона підкреслила, що британці мусять взяти під контроль імміграційні потоки, в тому числі і з країн ЄС, тобто Великобританія має намір відмовитися від принципів вільного переміщення людей і робочої сили.

В ході переговорів з ЄС Лондон також має намір відмовитися від членства Британії в "спільному ринку" і підпорядкування європейським регулюючим органам. Однак Мей вважає, що ці угоди мають бити переукладені.

Прем'єр-міністр пообіцяла продовжити співпрацю з країнами ЄС у сфері оборони і розвідки.

Нагадаємо, вихід Британії з ЄС підтримала більшість виборців, які взяли участь в референдумі влітку минулого року. Досі британський уряд не спрямував офіційне повідомлення про вихід з Євросоюзу відповідно до статті 50 Лісабонської угоди.



Наразі справу про вихід Об’єднаного королівства з Євросоюзу розглядає Верховний суд.