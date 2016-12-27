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Телеканал новин 24 Прем'єр Ізраїлю пообіцяв жорстко реагувати на резолюцію ООН: Ми не підставимо іншу щоку
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Прем'єр Ізраїлю пообіцяв жорстко реагувати на резолюцію ООН: Ми не підставимо іншу щоку

07:58, сьогодні 1455 Читать новость на русском
Біньямін Нетаньягу
Біньямін Нетаньягу / Фото з соцмереж

Резолюція ООН про заборону зведення нових поселень на палестинських територіях є неприйнятною для Ізраїлю.

Про це розповів прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Вранці я прочитав у кількох газетах про мою жорстку позицію щодо країн, які проголосували проти нас в ООН. У Ізраїлю є національна гордість, і ми не підставимо іншу щоку. Це зважена, тверда і відповідальна відповідь,
– сказав він.

За його словами, природна реакція розсудливого народу – роз'яснити країнам світу, що те, що відбулося в ООН, для Ізраїлю неприйнятне.

Він впевнений, що жорстка позиція Ізраїлю з часом піде на користь стосункам країни з іншими державами.

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Теги: Політика Ізраїль
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