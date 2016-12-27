Прем'єр Ізраїлю пообіцяв жорстко реагувати на резолюцію ООН: Ми не підставимо іншу щоку

Резолюція ООН про заборону зведення нових поселень на палестинських територіях є неприйнятною для Ізраїлю.
Про це розповів прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
Вранці я прочитав у кількох газетах про мою жорстку позицію щодо країн, які проголосували проти нас в ООН. У Ізраїлю є національна гордість, і ми не підставимо іншу щоку. Це зважена, тверда і відповідальна відповідь,
– сказав він.
За його словами, природна реакція розсудливого народу – роз'яснити країнам світу, що те, що відбулося в ООН, для Ізраїлю неприйнятне.
Він впевнений, що жорстка позиція Ізраїлю з часом піде на користь стосункам країни з іншими державами.
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