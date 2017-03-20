Президент анонсував переговори стосовно траншу МВФ

Президент України Петро Порошенко заявив, що сьогодні, 20 березня, братиме участь у переговорах міністра фінансів, голови НБУ та прем’єр-міністра України, на яких обговорюватимуть питання траншу Міжнародного валютного фонду.

Про це він заявив під час засідання Ради регіонального розвитку, повідомив кореспондент 24 Каналу у прямому ефірі.

Проте Президент України наголосив, що ймовірні парламентські вибори, які зараз активно обговорюють у країні, можуть лише зіпсувати згаданий прогрес.

Я регулярно вивчаю опитування громадської думки. Не бачу жодної перспективи, аби внаслідок позачергового голосування вдалося обрати парламент із більшим реформаторським потенціалом, ніж чинний,

– додав Петро Порошенко.

Окрім цього, Петро Порошенко відзначив зріст економіки, військового потенціалу і промисловості України за останні роки.

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Нагадаємо, МВФ відклав на невизначений термін питання траншу для України в розмірі 1 млрд грн. Президент України Петро Порошенко раніше повідомив, що його відтермінування стало наслідком блокади торгівлі з окупантами.