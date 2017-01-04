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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

Президент дозволив військовим-контрактникам достроково звільнятися з армії

13:28, сьогодні 890 Читать новость на русском
Порошенко
Порошенко

Відтепер військовослужбовці, які підписали контракт на час особливого періоду, можуть звільнитися з військової служби.

Відповідний Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби" підписав Президент Петро Порошенко.

Реалізація Закону дозволяє унормувати деякі питання, пов’язані з прийняттям, продовженням та звільненням громадян з військової служби. Зокрема, дасть можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.

Це дає вам можливість завершити контракт з тими, хто вирішив повернутися додому, але разом з тим – ні на йоту не знизити боєздатність і боєготовність частин і підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться у зоні проведення АТО, бойових операцій із захисту нашої держави,
– запевнив Глава держави.

Разом з тим Президент звернув увагу на те, що заміна особового складу здійснюватиметься поетапно.

Законом встановлюється, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати його продовження. Також звільнитися мають право військові, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.

Теги: Україна Міністерство оборони України Політика Петро Порошенко Президент України Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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