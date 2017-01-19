Президент Китаю прагне знищення ядерної зброї

Китайський президент Сі Цзиньпін наголосив на необхідності знищення ядерної зброї, а також виступив за те, щоб великі держави поважали інтереси менших держав.

Президент Китаю Сі Цзиньпін виступив за всесвітню заборону ядерної зброї, пише DW.

Ядерну зброю має бути повністю заборонено, а з часом знищено, щоби уможливити без'ядерний світ,

– заявив він у середу, 18 січня, в ході візиту до Женеви.

Сі Цзиньпін запевнив, що КНР прагне розбудовувати "партнерство заради миру, зростання і реформ" з країнами Європи та іншими світовими гравцями.

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Сі Цзиньпін відвідав Женеву у рамках офіційного візиту, в ході якого він зустрівся з новим генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Напередодні президент Китаю також вперше відвідав міжнародний економічний форум в Давосі.