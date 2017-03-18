Президент Литви вкотре підтримала Україну

Президент Литви Даля Грібаускайте висловилась на підтримку територіальної цілісності України.
Про це глава Литви написала у своєму Twitter.
"Свободу можна окупувати, але її неможливо відібрати. Крим – це Україна", – наголосила Даля Грібаускайте.
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Нагадаємо, у березні 2014 року Росія анексувала Крим, організувавши "референдум". 18 березня у Москві підписали так званий "договір" про прийняття українського півострова до складу РФ.
Додамо, президент США Дональд Трамп надіслав литовській колезі Далі Грибаускайте вітальний лист з нагоди Дня відновлення державності Литви 16 лютого, в якому подякував за підтримку України.