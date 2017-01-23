Президент ПАРЄ хоче повернути Росію

У Страсбурзі почалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка проходитиме протягом усього робочого тижня.

Головні теми засідань: міграційна криза, конфлікт в Сирії та свобода преси.

На сесії ПАРЄ присутні депутати 46-ти країн-членів Ради Європи. Представників Росії немає, адже два роки тому після анексії Криму її делегацію позбавили права голосу та заборонили обіймати керівні посади в органі. У відповідь росіяни взагалі відмовилися від роботи в асамблеї.

Сьогодні президентом ПАРЄ ще на рік переобрали проросійського політика від Іспанії Педро Аграмунта. Він одразу заявив, що в пленарну залу необхідно повернути представників Москви.

Я не здамся, тому що бачу, що російський парламент та його члени відкриті до діалогу та співробітництва для того, щоб змінити поточний курс. Я сподіваюся, що ми можемо використати міжпарламентську платформу для того, щоб підтримувати контакт з членами російського парламенту,

– заявив президент ПАРЄ Педро Аграмунт.

Також сьогодні в ПАРЄ обрали ще два десятки віце-президентів. За квотою України цю посаду обійняв Георгій Логвінський, який є депутатом Верховної Ради від Народного фронту.

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Українське питання у ПАРЄ мають розглянути протягом тижня. Обговорять доповідь про роботу демократичних інституцій. Її автори стурбовані млявою боротьбою з корупцією в Україні.

А вже у вівторок на сесії ПАРЄ заслухають проект резолюції про напади на журналістів.

У документі Росію закликають звільнити українського режисера Олега Сенцова. Також у резолюції вказують на незаконний арешт українського кореспондента Романа Сущенка в Москві та утиски журналіста Миколи Семена в окупованому Криму.