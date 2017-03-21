Президент ПАРЄ з російськими депутатами поїхав до Асада: в Асамблеї шоковані

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт на запрошення російських депутатів поїхав до Сирії.

Про це у своєму Facebook повідомив український нардеп, який також є членом ПАРЄ, Володимир Ар’єв.

Весь день після прильоту на засідання комітету ПАРЄ в Париж спілкуюся з колегами з інших делегацій з приводу візита президента ПАРЄ до Асада на запрошення російських депутатів. Сказати що колеги здивовані – нічого не сказати. Вони в шоці!

– написав депутат.

За його словами, ті, хто відправився до Сирії, вже після повернення будуть змушені відповісти на чимало незручних питань.

"Адже візити до диктаторів підривають суть існування Ради Європи, як місця, заснованого для підтримки демократії та прав людини, а не політиків, які у крові з ніг до голови", – переконаний Ар’єв.

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