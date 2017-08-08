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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Президент Туреччини звинуватив Німеччину у "сприянні терористам"

20:39, сьогодні 121 Читать новость на русском
Ердоган звинуватив Німеччину у
Ердоган звинуватив Німеччину у "сприянні терористам" / EADaily

Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив Німеччину у "прикриванні"терористів в умовах поглиблення кризи між Анкарою та Берліном.

Виступаючи на конференції в провінції Різе, Ердоган заявив, що Туреччина передала канцлеру Німеччини Ангелі Меркель "4500 особистих справ терористів, але не отримала подальшої інформації щодо жодної з них", передає CNN.

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Коли знайдено терориста, вони (влада ФРН – "24") можуть сказати нам, аби ми видали їм цю людину. Ви (Німеччина – "24") не видаєте тих осіб, що потрібні нам, але просите нас видавати необхідних вам. Тобто, у вас існує судова система, а в Туреччині – ні?"
– риторично висловився лідер Туреччини, згідно з повідомленням Reuters.

Нещодавно ФРН заявила про зміну зовнішньополітичного курсу щодо Туреччини у зв'язку з арештами німецьких правозахисників та журналістів у Стамбулі.

До слова, відносини між двома країнами погіршилися ще після квітневого референдуму у Туреччині, покликаного розширити повноваження президента Ердогана.

Теги: Новини політики Туреччина Тероризм
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