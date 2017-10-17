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Президент вирішив не йти на компроміс відносно вимог учасників протесту, – Мустафа Найєм

03:47, сьогодні 548 Читать новость на русском
Мустафа Найєм
Мустафа Найєм / 24 Канал

У вівторок, 17 жовтня, у Києві заплановані масові акції протесту. Активісти прийдуть до урядового кварталу з рядом вимог. Натомість влада вирішили максимально не допустити їх до Адміністрації Президента, Кабміну та Верховної Ради.

За словами народного депутата Мустафи Найєма, президент вирішив не йти на компроміс щодо вимог акції, яку запланували у Києві 17 жовтня.

"Це невірне рішення, продиктоване страхом проявити слабкість і істерикою довкола акції", – написав з цього приводу Найєм.

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Учасники акції висунули три вимоги до влади:

Антикорупційний суд
Новий виборчий закон з системою відкритих списків
Зняття депутатської недоторканності

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Натомість влада вирішили не допустити їх до урядового кварталу. Там розмістили нацгвардійців, які встановлюють металеві загородження. Окрім того, поліція перевіряє автомобілі на в’їзді до Києва.

Зупинити цю паніку може сам глава держави і його оточення. Для цього не потрібно порушувати ніякі принципи або закон. Регламент і процедури дозволяють гідно вийти з ситуації, зберігши обличчя. Ми не вимагаємо нічого неможливого. Всі наші вимоги – це передвиборчі обіцянки самого президента і політичних сил в парламенті. Потрібні лише воля і готовність,
– зазначив депутат.

Однак, на думку Мустафи Найєма, Порошенко вирішив максимально затягнути цей процес.

"Це помилкове рішення. Треба віддавати собі звіт, що ігнорування вимог людей під парламентом або нехтування ними буде сприйнято як свідома провокація з боку влади. І я дуже сподіваюся, що в Адміністрації Президента це усвідомлюють", – підсумував політик.

Теги: Новини України Новини політики Мустафа Найєм протести Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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