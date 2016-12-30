Президент запросив Маккейна відвідати Донбас

Президент запросив американських сенаторів до зони АТО.

Президент України Петро Порошенко запросив американських сенаторів Джона Маккейна, Ліндсі Грема і Емі Клобучар відвідати Донбас. Про це йдеться в повідомленні прес-служби українського президента.

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Президент запропонував сенаторам здійснити візит на Донбас для отримання об'єктивної інформації про підривні дії російської сторони та її бойовиків, які продовжують провокації і порушують режим припинення вогню,

– йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сторони відзначили важливість продовження зусиль щодо забезпечення виконання Росією зобов'язань згідно з мінськими угодами, а також щодо збереження політики міжнародних санкцій проти РФ до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.