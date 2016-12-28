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Президента Болівії спіймали на гарячому під час перегляду порно

09:18, сьогодні 115 Читать новость на русском
Ево Моралес
Ево Моралес / regnum.ru

Президент Болівії Ево Моралес просто під час засідання суду дивився порнографію.

Глава держави занудьгував і вирішив розважитися. Але забув вимкнути на телефоні звук і видав себе. Характерні гучні стогони почули всі, хто знаходився у приміщенні. Згодом залом прокотився регіт.

Від несподіванки Моралес впустив гаджет, його підняли і у залі відновився порядок.

Зазначимо, Моралес не одружений, проте має трьох дітей від трьох різних жінок.

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До слова, у грудні чилійський міністр економіки Чилі Луїс Феліпе Сеспедес вляпався у скандал через секс-подарунок. Від асоціації виробників та експортерів країни політик отримав гумову ляльку, з якою потім охоче фотографувався.

Теги: Курйози Болівія Скандал Порно LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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