Президента Болівії спіймали на гарячому під час перегляду порно

Президент Болівії Ево Моралес просто під час засідання суду дивився порнографію.

Глава держави занудьгував і вирішив розважитися. Але забув вимкнути на телефоні звук і видав себе. Характерні гучні стогони почули всі, хто знаходився у приміщенні. Згодом залом прокотився регіт.

Від несподіванки Моралес впустив гаджет, його підняли і у залі відновився порядок.

Зазначимо, Моралес не одружений, проте має трьох дітей від трьох різних жінок.

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До слова, у грудні чилійський міністр економіки Чилі Луїс Феліпе Сеспедес вляпався у скандал через секс-подарунок. Від асоціації виробників та експортерів країни політик отримав гумову ляльку, з якою потім охоче фотографувався.