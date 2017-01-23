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Президентом ПАРЄ знову став прихильник Росії

13:55, сьогодні 482 Читать новость на русском
Педро Аграмунт
Педро Аграмунт / Getty Images

У понеділок, 23 січня, президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи переобрали чинного президента, політика від Іспанії Педро Аграмунта.

Про це повідомляє "Уніан".

Кандидатура Аграмунта, який відноситься до групи Європейських народників, була єдиною, яка була висунута на пост президента ПАРЄ. Вибори відбуваються що два роки. Переобраний президент відразу зайняв місце в президії і подякував депутатам.

Я робитиму все можливе, щоб вести цю Асамблею вперед,
– запевнив він.

Читайте також: Росія не братиме участь у засіданнях ПАРЄ у 2017 році

Теги: Політика ПАРЄ Європа
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