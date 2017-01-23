Президентом ПАРЄ знову став прихильник Росії

У понеділок, 23 січня, президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи переобрали чинного президента, політика від Іспанії Педро Аграмунта.

Про це повідомляє "Уніан".

Кандидатура Аграмунта, який відноситься до групи Європейських народників, була єдиною, яка була висунута на пост президента ПАРЄ. Вибори відбуваються що два роки. Переобраний президент відразу зайняв місце в президії і подякував депутатам.

Я робитиму все можливе, щоб вести цю Асамблею вперед,

– запевнив він.

Читайте також: Росія не братиме участь у засіданнях ПАРЄ у 2017 році