Президентський гольф: як Трамп розважав японського прем'єра

Президент США Дональд Трамп активно провів час з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, який з дружиною перебуває з візитом у США.

У місті Джюпітер, що у Флориді Трамп з Абе зіграли в гольф у компанії професійного гольфіста Ерні Елса.

Сьогодні зіграв у гольф з прем'єр-міністром Японії Абе і @TheBig_Easy, Ерні Елс добре провели час,

– написав Трамп у своєму Twitter.

Він поділився лише однією світлиною зі спільного гольфу.

Having a great time hosting Prime Minister Shinzo Abe in the United States! https://t.co/Fvjsac89qS https://t.co/OupKmRRuTI pic.twitter.com/smGrnWakWQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 лютого 2017 р.

Журналістам вдалось впіймати лише, як лідери країн їхали на гру.

Натомість перша леді США спільно з дружиною прем’єр-міністра Японії охоче позували журналістам у японських садах.

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