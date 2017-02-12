Президентський гольф: як Трамп розважав японського прем'єра

Президент США Дональд Трамп активно провів час з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, який з дружиною перебуває з візитом у США.
У місті Джюпітер, що у Флориді Трамп з Абе зіграли в гольф у компанії професійного гольфіста Ерні Елса.
Сьогодні зіграв у гольф з прем'єр-міністром Японії Абе і @TheBig_Easy, Ерні Елс добре провели час,
– написав Трамп у своєму Twitter.
Він поділився лише однією світлиною зі спільного гольфу.
Журналістам вдалось впіймати лише, як лідери країн їхали на гру.
Натомість перша леді США спільно з дружиною прем’єр-міністра Японії охоче позували журналістам у японських садах.
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