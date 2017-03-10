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Президенту Південної Кореї оголосили імпічмент

09:14, сьогодні 397 Читать новость на русском
Президент Південної Кореї
Президент Південної Кореї / korrespondent.net

Конституційний суд Південної Кореї вперше ввів у дію імпічмент демократичного президента Пак Кин Хе після рішення парламенту країни.

За всю історію Південної Кореї вперше відбулося усунення президента від демократичної партії юридичним шляхом, передає Reuters.

Після голосування парламенту Президент Південної Кореї була відсторонена від роботи.

Рішення суду про імпічмент позбавить Пак Кин Хе президентської недоторканності. Також голова Південної Кореї повинна найближчим часом покинути резиденцію в Сеулі.

Пак Кин Хе підозрювана у справі про корупцію. Розслідування розпочалось з моменту оприлюднення в пресі повідомлення, що роботу президента контролює Сон Сун Силь. Зв'язки глави держави з дочкою лідера релігійного культу "Церква вічного життя" призвели до голосування парламенту за відсторонення Пак Кин Хе від обов'язків та оголошення імпічменту.

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Нагадаємо, що парламент Південної Кореї розглянув справу президента ще 9 грудня. Конституційний суд повністю ліквідував шанси Пак Кин Хе залишитись на посаді голови держави.

Теги: Судді Корупція Південна Корея
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