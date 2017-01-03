При Мінкульті створять комісію, яка займеться перепохованням видатних українців

При Міністерстві культури України створять спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Про це розповів прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

Він додав, що ситуація, яка склалася з Олександром Олесем, знову підняла на поверхню питання створення українського пантеону у столиці України.

Прах Олександра Олеся, так само, як і сотень інших видатних українців, має бути похованим на рідній землі за згоди його родичів,

– зазначив прем’єр.

За його словами, уряд виділить всі необхідні кошти для перевезення останків Олеся до Києва.

Читайте також: МЗС повідомило про поточний стан справ з могилою Олеся в Празі

Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого хочуть примусово ексгумувати.