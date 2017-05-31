При яких симптомах не можна вживати помідори

Сезон овочів та смачних фруктів відкрито, а це означає, що потрібно добре знати, які продукти вам можна вживати, а які приховують невеличку небезпеку для вашого організму.

Помідори є нашими чи ненайулюбленішими продуктами на столі в літній сезон. Вони соковиті, смачні і підходять практично до будь-якої страви. Проте надто ним не зловживайте, адже вони підходять не всім.

1. Хвороби жовчних шляхів

Якщо ви страждаєте на такі симптоми, остерігайте, адже помідори викликають сильний жовчогінний ефект. Дієтологи радять повністю відмовитися від цієї ягоди, тому що навіть декілька шматочків помідорів можуть бути особливо небезпечними для людей з каменями в жовчному міхурі або жовчних шляхах.

2. Алергія

Якщо ви алергік, то від помідорів теж варто утриматися. Адже може початися реакція через наявність в продукті органічних кислот. Також велику небезпеку несуть хімікати, якими обробляють ягоди, щоб захистити їх від шкідників. Тому врахуйте ці важливі фактори.

3. Хвороби нирок

У помідорах також міститься щавлева кислота, яка негативно впливає на водно-сольовий баланс організму. Тому навіть варені і консервовані томати можуть спровокувати утворення каменів в нирках.

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4. Проблеми з суглобами

Тут також відіграє велику роль щавлева кислота, яка міститься в помідорах. В разі її перевищеної концентрації в організмі людини можуть виникнути сильні болі.

5. Виразка або гастрит

Такі хвороби організму – це теж ознака підвищеної кислотності. В такому випадку краще відмовтесь від солоних і маринованих помідорів. Якщо ж у вас почалось загострення симптомів, краще взагалі виключіть помідори зі свого раціону.