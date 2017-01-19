Причиною публікації останньої серії "Шерлока" в інтернері стала халатність російського каналу

Остання серія четвертого сезону серіалу "Шерлок" опинилась в інтернеті швидше її офіційної трансляції на телеканалі BBC через халатність працівників російського Першого каналу.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, російський телеканал провів розслідування цього інциденту і вказав, що винним є один із співробітників, який порушив протокол безпеки. На телеканалі переконують, що це було зроблено без злого наміру.

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Перший канал переконує, що в BBC тему із витоком останньої серії вважають закритою. Хоча британське видання The Telegraph повідомляє про те, що BBC Worldwide проводить своє розслідування з цього приводу, а працівники компанії переконані, що поява серії в мережі могла бути організована спеціально.

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