Причину смерті Чуркіна вирішили приховати

Судово-медичний експерт Нью-Йорка не оприлюднюватиме причини смерті постпреда Росії в ООН Віталія Чуркіна.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на заяву офісу фахівця.

"З метою дотримання міжнародного права і протоколу юридичний департамент Нью-Йорка доручив офісу головного судмедексперта не повідомляти публічно про причини і характер смерті посла Віталія Чуркіна", – мовиться в заяві.

Зазначається, що дипломатичний імунітет Чуркіна "триває і після його смерті"

Нагадаємо, 20 лютого у США помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін.



За інформацією американських ЗМІ, дипломат пішов із життя через проблеми з серцем, натомість російські ЗМІ стверджують, що його до інфаркту довели американські журналісти.