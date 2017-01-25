"Придністровський сценарій" призведе до втрати Донбасу, – політолог

Ті плани, які сьогодні озвучує Міністерство з питань тимчасово окупованих територій щодо повернення контролю України над окупованими територіями на Донбасі – це повторення деяких елементів статті олігарха Віктора Пінчука. Тоді виникає питання щодо щирості адміністрації Президента та уряду. Чи не є план Пінчука і планом Банкової?

Про це сайту "24" розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Питання, що ми хочемо отримати в підсумку? Кінцевий результат втілення такого плану може бути подібним до ситуації з Придністров’ям і означатиме заморозку конфлікту на Донбасі. А це суперечить національним інтересам України,

– зазначає експерт.

За його словами, якщо розглядається сценарій припинення вогню в обмін на торгівлю, то це буде лише на папері, із затвердженими "гарантіями". Але територіальна цілісність без ефективного контролю з боку України перетворить ОРДЛО на Придністров’я. Існування протягом 23 років невизнаного формування "Придністровської Молдавської Республіки" в форматі замороженого конфлікту, наголошує Кулик, призвело до появи цілого покоління людей, які не жили в Молдові і не бачать свого майбутнього в єдиній молдовській державі.

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Тому, переконаний Віталій Кулик, заморозка конфлікту на Донбасі із відкладенням визначення його статусу – це фактична втрата територій.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року у американському виданні The Wall Street Journal була опублікована стаття Віктора Пінчука, в якій він виклав своє бачення врегулювання кризи в Україні. Для цього, на його погляд, потрібно піти на болючі компроміси. Зокрема, тимчасово відкласти питання повернення Криму, а також вступу України до ЄС і НАТО і провести місцеві вибори в ОРДЛО.