Прихильники та противники Трампа влаштували сутички у Каліфорнії

У каліфорнійському місті Берклі відбулися зіткнення між прихильниками та противниками чинного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Los Angeles Times.

Зазначається, що прихильники пройшли маршем повз кілька кварталів, проте їх зустріли противники, внаслідок чого відбулися сутички.

A small handful of Trump supporters went up Allston, along Oxford, and down Addison. Many more BAMN and antifa. #berkeleyprotests pic.twitter.com/GydVx39pIw — Berkeleyside (@berkeleyside) 4 березня 2017 р.

Зауважимо, що кілька людей приховували своє обличчя.

Крім того, протестувальники хотіли підпалити американський прапор.

В результаті інциденту 10 осіб було заарештовано.

Крім того, 7 людейпостраждали.

Elderly Trump supporter rallies for Free Speech & Unity.

Gets pepper sprayed by violent leftists.

This is California.#Berkeley #March4Trump pic.twitter.com/PsBvqDK3eG — Alex ?? (@SoCal4Trump) 4 березня 2017 р.

Фото: Berkeleyside

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