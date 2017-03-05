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Прихильники та противники Трампа влаштували сутички у Каліфорнії

10:44, сьогодні 182 Читать новость на русском

У каліфорнійському місті Берклі відбулися зіткнення між прихильниками та противниками чинного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Los Angeles Times.

Зазначається, що прихильники пройшли маршем повз кілька кварталів, проте їх зустріли противники, внаслідок чого відбулися сутички.

Зауважимо, що кілька людей приховували своє обличчя.

Крім того, протестувальники хотіли підпалити американський прапор.

В результаті інциденту 10 осіб було заарештовано.

Крім того, 7 людейпостраждали.

Фото: Berkeleyside

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Теги: США Дональд Трамп Фотоновини Сутички
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