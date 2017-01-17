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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Приховані здібності Порошенка: президент має наукову премію з електроніки

19:57, сьогодні 310 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Getty Images

В інтернеті з’явився документ, який свідчить про те, що Президент України Петро Порошенко отримав премію за наукову роботу в галузі електротехніки.

Відповідний документ у своєму Facebook опублікувала журналістка Тетяна Висоцька.

В документі мовиться, що в 1999 році Порошенко став лауреатом премії за роботу зі створення "науково-промислового комплексу з виробництва свинцево-кислотних акумуляторних батарей". У тій же обліковій карті вказана спеціальність майбутнього глави держави, яка далека від електротехніки – економіст-міжнародник, перекладач.

Уявляєте, його дописали у список на отримання премії, бо певно як депутат якось посприяв науковцям, чи Бог зна чому! А він не відмовився, а отримав премію за винахід, до якого він – міжнародник і перекладач – не має стосунку, і навіть досі вписує її у свою офіційну біографію,
– мовиться у повідомленні журналістки.

Читайте також: Порошенко вірить, що може стати президентом і вдруге, – аналітик

Теги: Україна Політика Петро Порошенко наука
Джерело: 24 Канал
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