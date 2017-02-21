Прикарпатські господині відправили на Схід "смачну підмогу"

Господині з Івано-Франківщини наліпили для бійців, які захищають український Схід, 10 тисяч вареників.

Аби потішити захисників, жінки з села Старуня старанно працювали два тижні. Усього вийшло 100 відер вареників з картоплею та капустою.

До справи долучились і місцеві підприємці, які закупили необхідні продукти та речі для бійців. А місцеві дітлахи вирішили підтримати українських захисників листами та малюнками.

Сьогодні ми передаємо нашу любов до українських воїнів в маленьких вареничках. Це те, що ми зараз можемо для них зробити,

– сказала одна з місцевих господинь.

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