Прикарпатські господині відправили на Схід "смачну підмогу"
20:04, сьогодні 134 Читать новость на русском
Господині з Івано-Франківщини наліпили для бійців, які захищають український Схід, 10 тисяч вареників.
Аби потішити захисників, жінки з села Старуня старанно працювали два тижні. Усього вийшло 100 відер вареників з картоплею та капустою.
До справи долучились і місцеві підприємці, які закупили необхідні продукти та речі для бійців. А місцеві дітлахи вирішили підтримати українських захисників листами та малюнками.
Сьогодні ми передаємо нашу любов до українських воїнів в маленьких вареничках. Це те, що ми зараз можемо для них зробити,
– сказала одна з місцевих господинь.
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Джерело: 24 Канал
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