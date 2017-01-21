Приклад, який надихає кожного дня, – Вакарчук про "кібогрів"

21 січня пройшло рівно два роки з моменту останнього дня оборони донецького аеропорту. Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук емоційно вшанував пам'ять "кіборгів", які відважно боронили свої позиції.

Про це Вакарчук написав у своєму Тwitter. "Кібрги" донецького аеропорту це не просто символ. Це приклад, який надихає кожного дня! Вічна пам'ять загиблим! Вічна слава героям!" – відзначив музикант. #Кіборги Донецького аеропорту - це не просто символ. Це приклад, який надихає кожного дня! Вічна пам'ять загиблим! Вічна слава героям! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 21 січня 2017 р. Нагадаємо, рівно два роки тому з 16 до 22 січня у донецькому аеропорту точилися запеклі бої. На сьогодні безвісти зниклими вважаються більше 10 "кіборгів".

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