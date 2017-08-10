Прикордонники не дали росіянину вивезти з України старовинні книги

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У пункті пропуску "Катеринівка", що на Сумщині, українські прикордонники вилучили у росіянина три старовинні книги та поштові марки, які той хотів вивезти за кордон.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі на сторінці у Facebook.
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Під час прикордонного огляду автомобіля, який прямував із України в Росію, спіробітники служби виявили у багажному відділенні три старовинні книги – "Практична магія" (1912 рік), "Паливо" (1925 рік) і "П'ятизначні таблиці логарифмів" (1930 рік). Крім того, у росіянина вилучили колекцію зі 132 старовинних поштових марок.
Поштові марки
Наразі книги і марки передали на експертизу, аби встановити, чи несуть вони культурну або історичну цінність.
На правопорушника склали адміністративний протокол.