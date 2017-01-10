Прикордонники перевіряють інформацію про затримання українця у Криму

Держприкордонслужба перевіряє інформацію про затримання Росією на адмінкордоні з окупованим Кримом українця.
Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, повідомляє Радіо Свобода.
Ми цю інформацію бачили. По своїй лінії ми її перевіряємо, але підтвердити якимось чином російську інформацію я не можу,
– зазначив Слободян.
За його словами, Україна наразі немає можливості отримати додаткові дані про цю подію від окупантів.
Жодних контактів із представниками країни-окупанта на окупованому тимчасово півострові ми не підтримуємо, і тому будь-який обмін інформацією у нас відсутній,
– пояснив він.
Нагадаємо, 10 січня Росія сповістила, що на адміністративній межі з окупованим Кримом співробітники ФСБ затримали українця, який намагався потрапити на територію півострова.
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