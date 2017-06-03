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Прикордонники показали незвичну знахідку: фото

19:23, сьогодні 1474 Читать новость на русском
Контрабанда папуг
Контрабанда папуг / ДПСУ

В аеропорті "Одеса" виявили контрабанду екзотичних птахів.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Клітку з 7 папугами знайшли під час оформлення літака, який прилетів до Одеси з Туреччини. Будь-які документи на птахів були відсутні.

Пернаті належали капітану літака. За його словами, він планував завезти їх на територію України аби перепродати.

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Теги: Україна Держприкордонслужба світ тварин
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