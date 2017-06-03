Прикордонники показали незвичну знахідку: фото

В аеропорті "Одеса" виявили контрабанду екзотичних птахів.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Клітку з 7 папугами знайшли під час оформлення літака, який прилетів до Одеси з Туреччини. Будь-які документи на птахів були відсутні.

Пернаті належали капітану літака. За його словами, він планував завезти їх на територію України аби перепродати.

Читайте також: Живу комаху перетворили на здатного до польотів кіборга з сонячними батареями