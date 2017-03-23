Прикордонники посилили охорону кордону з Росією через вибухи у Балаклії

Про це повідомив речник ДПСУ Олег Слободян.

"Силами підрозділів Регіонального управління та резервів відомства збільшено щільність прикордонних нарядів поза пунктами пропуску, посилено заходи безпеки у пунктах пропуску, уточнено взаємодію із ЗС України, Службою безпеки, ДСНС, Національною поліцією та Національною гвардією. Наразі обстановка на ділянках кордону в межах Чернігівської, Харківської, Сумської та Луганської областей контрольована. Усі пункти пропуску працюють в штатному режимі", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо,у Балаклії стався потужний вибух на складах боєприпасів на військові базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.

Місцеві мешканці пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.