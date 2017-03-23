Прикордонники посилили охорону кордону з Росією через вибухи у Балаклії

Після вибухів на військових складах у Балаклії, Державна прикордонна служба посилила охорону Східної ділянки кордону.
Про це повідомив речник ДПСУ Олег Слободян.
"Силами підрозділів Регіонального управління та резервів відомства збільшено щільність прикордонних нарядів поза пунктами пропуску, посилено заходи безпеки у пунктах пропуску, уточнено взаємодію із ЗС України, Службою безпеки, ДСНС, Національною поліцією та Національною гвардією. Наразі обстановка на ділянках кордону в межах Чернігівської, Харківської, Сумської та Луганської областей контрольована. Усі пункти пропуску працюють в штатному режимі", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо,у Балаклії стався потужний вибух на складах боєприпасів на військові базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.
Місцеві мешканці пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.
Поліція перекрила в’їзд в місто, людей евакуюють автобусами.