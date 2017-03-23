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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Прикордонники посилили охорону кордону з Росією через вибухи у Балаклії

08:17, сьогодні 312 Читать новость на русском
Кордон з Росією
Кордон з Росією

Після вибухів на військових складах у Балаклії, Державна прикордонна служба посилила охорону Східної ділянки кордону.

Про це повідомив речник ДПСУ Олег Слободян.

"Силами підрозділів Регіонального управління та резервів відомства збільшено щільність прикордонних нарядів поза пунктами пропуску, посилено заходи безпеки у пунктах пропуску, уточнено взаємодію із ЗС України, Службою безпеки, ДСНС, Національною поліцією та Національною гвардією. Наразі обстановка на ділянках кордону в межах Чернігівської, Харківської, Сумської та Луганської областей контрольована. Усі пункти пропуску працюють в штатному режимі", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: На військових складах в Балаклії сталась диверсія, – Матіос

Поліція перекрила в’їзд в місто, людей евакуюють автобусами.

Теги: Вибух на військових складах у Балаклії Україна Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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