Прикордонники пояснили, чому не впустили "Иванушки International" в Україну

Російський гурт "Иванушки International" не пропустили на територію України за порушення українського законодавства.

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян підтвердив, що гурт не пустили в Україну. За його словами, музикантам заборонили перетинати українських кордон на три роки через незаконний вїзд на територію окупованого Криму, пише УНН.

Слободян розповів, що у середу під час паспортного контролю прикордонники виявили серед пасажирів, які прилетіли з Астани, чотирьох учасників групи "Иванушки International".

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"Інформація про перебування в Криму після анексії музикантів підтвердилася. І відповідно на підставі чинного законодавства було прийнято рішення про не пропуск їх на територію України із забороною в’їзду на територію України на три роки", – сказав він.

Після нетривалих переговорів з прикордонниками музиканти одразу прийняли рішення про повернення до Москви.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що російську групу "Иванушки International" прикордонники затримали в аеропорту "Бориспіль" та відправили у Москву, не давши виступити в Києві.