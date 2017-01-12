Прикордонники РФ йдуть на рекорд: за день на одному пункту не пропустили 81 українця

У Держприкордонслужбі України розповіли до якого неофіційного режиму посилення перетину кордону для українців вдались російські прикордонники.

Про це у своєму Facebook повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян. Схоже, Росія знову посилила режим перетину кордону для українців. Звичайно, неофіційно. Впродовж дня у пункті пропуску "Троєборне" РФ (навпроти пункту пропуску "Бачівськ"), російські прикордонники не пропустили 81 громадянина України,

– зазначив Олег Слободян. Як розповіли українці, яких "завернули" російські прикордонники, підставою для такого рішення стала, нібито, "відсутність належного грошового забезпечення". Проте офіційні відмови у перетині кордону прикордонники РФ видали лише шістьом громадянам України. Держприкордонслужба уже проінформувала про цю ситуацію правоохоронні органи та МЗС. Читайте також: Скандально відомий проект "Стіна" – у Держприкордонслужбі відзвітували про роботу

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