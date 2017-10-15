Прикордонники відібрали в українця дороге авто

Українець втратив Chrysler, бо намагався вивезти його з країни з підробленим дорученням.

Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.

Подія трапилася в ніч на 15 жовтня на українсько-угорському кордоні.

Так, прикордонники Мукачівського загону спільно із представниками фіскальної служби виявили у громадянина України підроблене доручення на право керування автомобілем Chrysler. Іномаркою 2004 року випуску словацької реєстрації чоловік прямував до сусідньої країни через пункт пропуску "Лужанка".

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Наразі авто передали працівникам Державної фіскальної служби України.